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Названы столичные парки, в которых есть прорезиненные дорожки для бега

Никита Худяков
Город
Названы столичные парки, в которых есть прорезиненные дорожки для бега
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Пробежаться трусцой по дорожкам с резиновым покрытием, устроить забег по прямым трассам или попробовать свои силы на специальных маршрутах для занятий спортивным ориентированием можно в столичных парках. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Одна из прорезиненных дорожек расположена в зоне отдыха «Красногвардейские пруды». Ее длина составляет 1,7 километра. Бегать по ней безопасно и удобно в любое время суток. Также беговая дорожка с резиновым покрытием находится в Таганском парке. Ее протяженность составляет 320 метров. Она доступна горожанам ежедневно с 06:00 до 22:00.

Кроме того, дорожки с резиновым покрытием есть в парке «Ходынское поле». Их общая длина составляет 2,4 километра. Вдоль трасс растут мята, жасмин, сирень, шалфей, черемуха и липа. Доступ к дорожкам круглосуточный.

В парке у прудов «Радуга» вокруг футбольного поля пролегает 500-метровая беговая дорожка, на которой можно заняться спортом в любое время суток, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин назвал лучшие виды спорта для занятий весной. Помимо бега, он посоветовал больше кататься на велосипеде. Также принесут пользу прыжки на скакалке на свежем воздухе.

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