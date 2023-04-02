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Более 200 человек эвакуируют из шахты в Ростовской области из-за задымления

Никита Худяков
Происшествия
Более 200 человек эвакуируют из шахты в Ростовской области из-за задымления
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Задымление произошло на глубине 190 метров на шахте «Обуховская» недалеко от города Зверево Ростовской области. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал представитель ГУ МЧС России по региону.

— В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек, — сказал он.

Отмечается, что на месте запущена вентиляционная система, а горения там нет, передает РИА Новости.

27 февраля произошло задымление на станции «Спортивная» московского метро. По неподтвержденной информации, причиной стало замыкание проводки под четвертым вагоном одного из поездов. Также сообщалось, что некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Ростовская область Эвакуация Шахты
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