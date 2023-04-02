Путешествуем ВМесте
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Ребенок в одном подгузнике выбежал на проезжую часть в Твери
Ребенок в подгузнике выбежал на оживленную дорогу в Твери. Инцидент попал на видео, кадры которого публикует издание Tvergrad.
На кадрах видно, что почти голый ребенок выбегает прямо под колеса автомобилей. Водители вовремя увидели маленькую девочку и успели затормозить.
Одна из женщин, которая сидела за рулем, выбежала на дорогу и догнала ребенка. После этого девочку посадили в автомобиль и укутали пледом.
16 февраля на юго-востоке Москвы грузовик сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.
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Приметы и советы
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