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Сергей Собянин: Почти пять миллионов саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля

Евгений Белоусов
Город
Сергей Собянин: Почти пять миллионов саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До конца апреля на улицах, а также в парках, скверах и на площадях столицы высадят почти пять миллионов саженцев виолы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус трех градусов. А чтобы цветы развивались в непредсказуемых погодных условиях, специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады, — сказал он.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Саженцы выращивают при помощи современных технологий. Всего в этом году город будут украшать больше 56 миллионов цветов 150 видов.

Уже в мае в столице распустятся тюльпаны, а им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники. Именно благодаря поэтапной высадке москвичи и гости столицы могут любоваться цветами с ранней весны до самой осени, написал Собянин в Telegram-канале.

С 1 по 30 апреля в столице проходит месячник весеннего благоустройства. В ходе работ специалисты приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории, а также территории учреждений и предприятий. Помимо этого, в столице пройдут работы по озеленению и цветочному оформлению города.

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