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Сергей Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В период с 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник весеннего благоустройства. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов, — сказал он.

В ходе работ специалисты приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории, а также территории учреждений и предприятий. Помимо этого, в столице пройдут работы по озеленению и цветочному оформлению города, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что на улицах Москвы пройдет уборка мраморной крошки, оставшейся после зимы. Для очистки городской территории используется как ручной труд специалистов, так и технический арсенал.

20 марта мэр рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

15 апреля в столице пройдет общегородской субботник. Информация о пунктах выдачи инвентаря появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ.

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