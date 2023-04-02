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Приметы и советы

Мужчина взорвал гранату возле магазина в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчина взорвал гранату возле магазина в Подмосковье
Фото: Pixabay

Возле магазина в деревне Кашино под Волоколамском произошел взрыв гранаты. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 2 апреля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что на парковке у одного из зданий произошла детонация предмета, внешне схожего с гранатой, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1989 года рождения. Вскоре он сам сознался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно пьяный мужчина перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию с кинологами в свою квартиру на востоке Москвы. Его сперва доставили в отдел полиции, а позже передали сотрудникам скорой психиатрической помощи. Врачи диагностировали у мужчины белую горячку.

Другая история с ненастоящей гранатой произошла на востоке столицы. Неизвестный хулиган взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в подъезде жилого дома. В результате взрыва в помещении обвалилась плитка.

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