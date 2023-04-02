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Силуанов: Бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов

Евгений Белоусов
Экономика
Силуанов: Бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские власти исполнят все бюджетные обязательства, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

— Уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет, — заявил он.

По словам министра, в казну дополнительно поступило 2,5 триллиона рублей. Кроме того, наблюдается небольшое снижение нефтегазовых доходов, так как параметры цен на энергоресурсы отличаются от тех, что заложены в бюджете, отметил Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Недавно Силуанов заявил, что к 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. Он подчеркнул, что до таких показателей западным странам, которые ввели санкции в отношении России, еще далеко.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Антон Силуанов Россия Бюджет
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