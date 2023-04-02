Силуанов: Бюджет России получил около 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов

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Российские власти исполнят все бюджетные обязательства, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

— Уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет, — заявил он.

По словам министра, в казну дополнительно поступило 2,5 триллиона рублей. Кроме того, наблюдается небольшое снижение нефтегазовых доходов, так как параметры цен на энергоресурсы отличаются от тех, что заложены в бюджете, отметил Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Недавно Силуанов заявил, что к 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. Он подчеркнул, что до таких показателей западным странам, которые ввели санкции в отношении России, еще далеко.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.