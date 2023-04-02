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Грызлов: Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Евгений Белоусов
В мире
Грызлов: Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
Фото: МИД РФ

Ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.

— Ядерное оружие будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что на подобный шаг Минск и Москва пойдут, несмотря на реакцию Европы и США. Зарубежные страны наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета, передает слова Грызлова телеканал СТВ.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.

Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в ДСНВ. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России.

Белоруссия Борис Грызлов Россия Ядерное оружие
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