Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, которых будут преследовать неудачи до конца весны
Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представителей каких знаков зодиака будут преследовать неудачи до самого лета.
Овен
Весной эти знаки зодиака могут столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами в личной жизни. Овнам необходимо подумать о том, чему они научились за 2022 год и вынести свой урок.
— Также подумайте о том, какое образование вы могли бы получить прямо сейчас — профессиональный совет, коучинг, наставничество, мастер-классы, или даже физические упражнения. Решайте сами, но главное стремитесь к развитию, — посоветовала Ахметжанова.
Близнецы
В весенний период близнецам могут угрожать неприятности на работе и проблемы со здоровьем. Многие события будут напоминать им о том, что нужно доводить дело до конца, даже когда чувствуется усталость. В этом случае стоит обратить внимание на свое питание и перейти к здоровому образу жизни.
Весы
Весам будет сложно справляться с эмоциональными проблемами весной. Также возможны конфликты в личных отношениях. Положение планет относительно этого знака привлекает внимание к вопросам динамики власти. Контролируют ли они ситуацию там, где нужно или хочется? Не находятся ли в нездоровой зависимости от другого? Чтобы устранить дисбаланс, важно быть честным перед самим собой, передает StarHit.
Также Ахметжанова назвала три знака зодиака, которых ждет большая удача до конца весны.