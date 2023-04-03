Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, которых будут преследовать неудачи до конца весны

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Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представителей каких знаков зодиака будут преследовать неудачи до самого лета.

Овен

Весной эти знаки зодиака могут столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами в личной жизни. Овнам необходимо подумать о том, чему они научились за 2022 год и вынести свой урок.

— Также подумайте о том, какое образование вы могли бы получить прямо сейчас — профессиональный совет, коучинг, наставничество, мастер-классы, или даже физические упражнения. Решайте сами, но главное стремитесь к развитию, — посоветовала Ахметжанова.

Близнецы

В весенний период близнецам могут угрожать неприятности на работе и проблемы со здоровьем. Многие события будут напоминать им о том, что нужно доводить дело до конца, даже когда чувствуется усталость. В этом случае стоит обратить внимание на свое питание и перейти к здоровому образу жизни.

Весы

Весам будет сложно справляться с эмоциональными проблемами весной. Также возможны конфликты в личных отношениях. Положение планет относительно этого знака привлекает внимание к вопросам динамики власти. Контролируют ли они ситуацию там, где нужно или хочется? Не находятся ли в нездоровой зависимости от другого? Чтобы устранить дисбаланс, важно быть честным перед самим собой, передает StarHit.

Также Ахметжанова назвала три знака зодиака, которых ждет большая удача до конца весны.