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Сергей Собянин рассказал, как город помогает столичным предпринимателям выходить на новые рынки

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал, как город помогает столичным предпринимателям выходить на новые рынки
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

После прохождения акселерационных программ 90 процентов столичных компаний заключили экспортные контракты. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Их проводит с партнерами Московский экспортный центр. Участникам программ рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке, презентовать продукты зарубежным партнерам, составлять дорожную карту по выходу на иностранные рынки, — рассказал глава города.

После прохождения программы многие предприниматели заключили контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей. Например, разработчик систем биометрической идентификации Recfaces оформил сделку с партнерами из Индии, а их продукты уже используют в аэропорту Кении и метрополитене Таиланда.

В этом году обучение пройдет порядка 150 компаний. Так, уже открылся набор на программу «Экспортеры 2.0», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В 2022 году власти Москвы помогли организовать восемь потоков экспортных акселерационных программ для столичных компаний. Обучение по ним прошли сотрудники около 200 предприятий из различных сфер.

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