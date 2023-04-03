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Приметы и советы

Диетолог Пегова дала советы, как избавиться от висцерального жира

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Пегова дала советы, как избавиться от висцерального жира
Фото: shutterstock

Диетолог Евгения Пегова рассказала, как избавиться от жира, который располагается в брюшной полости между внутренними органами — желудком, печенью, кишечником, почками. Его называют висцеральным.

Такой жир увеличивает риск развития заболеваний сердца, а также может спровоцировать диабет. Чаще всего с таким видом жира женщины сталкиваются, если объем их талии превышает 80 сантиметров, мужчины — при объеме талии в 94 сантиметра.

Избавиться от такого жира можно при помощи коррекции рациона. Для начала нужно убрать сладкое и фастфуд, которые способствуют накоплению жира.

При этом на пользу пойдут жирная рыба, авокадо, чечевица, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь диетолог Лиза Афинская для избавления от жировых отложений рекомендовала исключить из рациона белый рис, белые макароны, белый хлеб, картошку, жаренную в масле, передает Царьград.

Для похудения нужно следить за своим питанием, поддерживать дефицит калорий, при этом еда должна быть вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве. Об этом ранее сообщила дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

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