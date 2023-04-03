Психолог Сулим рассказала об опасности ИИ для человека

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С развитием технологий, таких как ChatGPT, у некоторых людей может атрофироваться способность принимать самостоятельные решения. Такое мнение высказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Она отметила, что такая проблема может возникнуть у людей, которые являются психологически незрелыми: у них не произошла сепарация от родителей, они ждут готовых решений, находятся в поисках авторитетов.

— Речь будет идти, скорее, о таких людях, которые еще недостаточно зрелые — таких действительно, к сожалению, большинство. Мы можем сказать, что это определенный возрастной диапазон в основном до 40 лет, до 30 так точно, — отметила она в комментарии РИАМО.

Психолог добавила, что есть люди, которые не прошли сепарацию после 40 лет.

В опросе жители России рассказали о своих страхах, связанных с развитием ИИ. Большая часть опасений связана с потерей работы в случае, если возможности ИИ позволят заменить человека. Также причинами страха стали отсутствие контроля над технологиями и риск деградации общества, передает ФАН.

В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о преимуществах от внедрения ИИ в различные сферы жизни.