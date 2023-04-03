Нутрициолог Мансурова рассказала о пользе сливочного масла

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Нутрициолог Ирина Мансурова пояснила, чем полезно сливочное масло.

По словам врача, продукт богат разными витаминами: в нем высокое содержание витаминов А, Е, С, D, Е и К. Кроме того, в масле содержатся полезные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Эти вещества оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей.

В сливочном масле содержится холестерин, но при этом он нужен организму, так как регулирует проницаемость мембран клеток, защищает нервные волокна, участвует в процессе переваривания пищи. В масле также содержатся гликосфинголипиды — эти вещества ответственны за защиту кишечника от инфекций.

Витамин D в составе сливочного масла повышает настроение, улучшает память и способствует лучшей концентрации внимания, передает aif.ru.

Отказаться от сливочного масла стоит при наличии высыпаний на лице. В молочных продуктах содержатся соединения, увеличивающие выработку гормона IGF-1. Он усиливает симптомы прыщей за счет стимуляции сальных желез, передает Nation news.

Диетолог-терапевт Светлана Павличенко рассказала, какие витамины содержатся в сливочном масле и спредах.