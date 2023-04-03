Столичных юных атлетов пригласили на конкурс «Лучший школьный спортивный клуб»

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В столице до 1 мая открылась регистрация на конкурс «Лучший школьный спортивный клуб». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

— Конкурс «Лучший школьный спортивный клуб» добавит в работу ШСК и ССК элемент состязательности, руководители клубов смогут оценить итоги своей деятельности, сравнить с достижениями коллег, найти свои сильные стороны и определить перспективы развития, — сказал он.

Отмечается, что в столице создано 549 студенческих и школьных спортивных клубов. В них занимаются более 400 тысяч детей 65 видами спорта. Принять участие в соревновании могут все спортивные организации колледжей и школ города.

Клубы будут оценены по количеству видов спорта, которыми занимаются ученики, а также по наличию атрибутов и бренда — эмблемы, экипировки, флага и талисмана. Кроме того, будет учитываться наличие страниц организаций в социальных сетях, а также проведение различных спортивных мероприятий в стенах учреждений.

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