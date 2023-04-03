Новую функцию для повышения приватности внедрят в WhatsApp

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В бета-версии мессенджера WhatsApp* под номером 2.23.8.2. обнаружили новую функцию, которая призвана повысить приватность пользователя. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Уточняется, что новая функция позволит заблокировать и скрыть отдельные чаты. Пользователи смогут получать к ним доступ только по отпечатку пальца или паролю.

Подобные чаты будут находиться отдельно от остальных переписок. Это добавит дополнительный контур безопасности и защитит переписку пользователя от третьих лиц, передает WABetaInfo.

Для медиафайлов (например, видео или фото), отправленных в подобных чатах, отключат функцию автоматического сохранения в памяти устройства.

Новую возможность мессенджера WhatsApp планируют добавить в будущем обновлении. Дата его релиза неизвестна.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как пользоваться мессенджером даже на устаревших телефонах. Эксперт предложил несколько вариантов, которые помогут в решении проблемы.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.