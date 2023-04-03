Олег Артемьев: Центр исследования в области электротранспортных средств поможет отрасли в развитии

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Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств позволит развиваться отрасли электромобилестроения. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев в понедельник, 3 апреля.

— Использование возобновляемых видов топлива — это не мода, а приближающаяся необходимость. Нам нужны лучшие технологические решения, новые разработки, которые убедят массового потребителя в преимуществах электродвигателей, надежности как самих машин, так и создаваемой для них инфраструктуры. Центр исследования и разработки в области электротранспортных схем позволит сосредоточить усилия на создании таких решений, — отметил он.

Также благодаря центру появится возможность создать платформу, функционирующую на российских компонентах. Депутат добавил, что для более массового применения электромобилей необходимо шире применять различные стимулирующие меры, передает агентство городских новостей «Москва».

21 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городское руководство приняло решение об организации Центра исследования и разработки в области электротранспортных средств, который сфокусируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов.