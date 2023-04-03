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Контролеры в городском наземном транспорте проверили в марте более 960 тысяч билетов

Полина Пашкина
Город
Контролеры в городском наземном транспорте проверили в марте более 960 тысяч билетов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За март контролеры проверили более 960 тысяч билетов в городском наземном транспорте. Этот показатель превышает аналогичный за февраль в среднем за день на 23 процента. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Проверки оплаты проезда усилили на маршрутах, где чаще всего выявляют безбилетных пассажиров. Кроме того, с начала 2023 года количество контролеров в столичном наземном транспорте увеличилось.

— В среднем ежедневно проверялось соблюдение правил оплаты проезда у более чем 31 тысячи пассажиров, — отметили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты при нештатной ситуации. Кроме того, это позволяет специалистам оценивать востребованность транспорта. В зависимости от этого корректируется расписание, маршруты и количество транспорта на них.

Контроль за оплатой проезда ежедневно осуществляют порядка 300 контролеров в наземном городском транспорте и в столичном метро, включая БКЛ. Ежемесячно они охватывают 100 процентов станций и более 900 маршрутов.

В среднем контролеры столичного транспорта ежедневно проверяют билеты у 22 тысяч пассажиров.

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