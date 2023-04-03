WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного потолка

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Япония нарушает потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше этого предела. Япония добилась согласия США на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям, — отмечается в публикации.

Данное исключение является доказательством того, что Япония до сих пор зависима от поставок российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа, передает РИА Новости.

В прошлом году страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. Оговоренный уровень составил 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

В свою очередь Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на российскую нефть оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на нефть из России.