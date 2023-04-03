Лукашенко поручил проверить боеготовность Вооруженных сил республики

Фото: Администрация президента РФ

В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил. Такое поручение выдал президент республики Александр Лукашенко в понедельник, 3 апреля.

— Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Минобороны Белоруссии, мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности.

Лукашенко 31 марта заявил, что в случае нарастания угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что ранее отдал распоряжение о незамедлительном восстановлении площадки для ядерных боеголовок «Тополя».

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.