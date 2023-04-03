NBC: Сбитый у побережья Южной Каролины аэростат КНР собирал данные с военных объектов США

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Аэростат КНР, который сбили у побережья Южной Каролины в начале февраля, собирал данные с военных объектов США. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников и одного бывшего представителя американской администрации.

По их словам, разведывательным воздушным шаром управляли из Китая. При этом он несколько раз пролетел над несколькими объектами и передавал в КНР полученные данные в режиме реального времени.

Собеседники NBC также не исключают того, что аэростат передавал электронные сигналы, которые он собирал с помощью систем коммуникаций персонала объектов или систем вооружений.

Китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США 3 февраля. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.