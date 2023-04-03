«Современник» опроверг увольнение Ахеджаковой из театра

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Театр «Современник» не получал заявление на увольнение от народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

В «Современнике» подчеркнули, что спектакли с участием Ахеджаковой «как были, так и остаются в репертуаре», передает РИА Новости.

Ранее актриса сообщила, что написала заявление об уходе из театра «Современник» по собственному желанию. После увольнения она запланировала отправиться на гастроли. При этом покидать Россию Ахеджакова не собиралась. По словам артистки, заявление на увольнение она подала еще 10 марта.

Ахеджакова выразила мнение, что перемены в отношении к ней связаны с письмами, которые направляют руководству театра. Ахеджакова уверена, что с ней поступили несправедливо.

За актрису, прослужившую в «Современнике» почти 50 лет, заступилась сенатор Людмила Нарусова. Она попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт. Нарусова сослалась на недавнюю речь президента России Владимира Путина, где он призвал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».