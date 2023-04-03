«Это меня делало сильнее»: Долина ответила на оскорбления на шоу «Три аккорда»

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Народная артистка России Лариса Долина, ставшая победительницей шоу «Три аккорда» на Первом канале, ответила хейтерам на призывы убрать ее из телепрограммы.

— Многие были очень недовольны моим появлением в шоу. Что ж, за всю свою творческую карьеру я не раз сталкивалась с таким. Это меня делало только сильнее, а в данном случае я поняла, что, согласившись участвовать, поступила правильно, — написала артистка в своем Telegram-канале.

С результатом 202 балла Долина победила в шоу «Три аккорда». На втором месте расположились Валерий Яременко и Евгений Гор, набравшие 200 баллов. Третьим стал Александр Олешко (196 баллов).

По мнению многих пользователей, певица совершенно не подходила по формату для данного шоу. «Наглая старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью. Она так же подходит шансону, как Кортункова балету», — писали недовольные зрители под выпусками.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение о поведении Долиной на проектах и сцене. По его словам, певица является феноменальным артистом, который способен исполнить любую партию. Ее талант и вокальные данные нельзя подвергать сомнению. Также он отреагировал на комментарии некоторых зрителей, которые назвали Долину хамкой.