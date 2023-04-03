Премию «Новое Радио Awards» вручили в метавселенной

Фото: Новое Радио

30 марта прошла церемония вручения премии «Новое Радио Awards 2023». Награды в виде Золотых Сирен получили главные хитмейкеры года, а церемония вручения велась в метавселенной, которую разработала Sber AR/VR Lab.

Фишкой уникальной церемонии стала сверхсовременная 3D-графика, созданная в XR-студии Сбера. Высокотехнологичная премия соединила в себе самые передовые IT-разработки, невероятные номера топовых артистов российского шоу-бизнеса и щепотку магии организаторов. Для многомиллионной аудитории в Сети и национальном эфире выступили Мари Краймбрери и Дима Билан, Лолита и Коста Лакоста, GAYAZOV$ BROTHER$ и МОТ.

Ярким акцентом церемонии стал концерт ANNA ASTI в метавселенной с элементами дополненной и виртуальной реальности, где каждый мог следить за 3D-аватаром поп-дивы, перемещаясь, как в компьютерной игре, по запутанным лабиринтам в поисках новых точек обзора в 360°. Цифровая фигура успела сменить несколько луков, а вскоре хедлайнер вернулась в свой обычный образ и представила самые громкие суперхиты.

Сразу после, церемония продолжилась чествованием победителей. Первым объявили метаАртиста года, лидера всероссийского голосования в метавселенной по версии слушателей «Нового Радио» — им оказался МОТ.

Триумфатором премии стала ANNA ASTI. Артистка, которая год назад ослепила своим сольным взлётом всю отечественную публику, получила сразу две Золотые Сирены. Её клип «По барам» признан экспертным жюри лучшим видео. И с этим трудно поспорить — он произвёл фурор, собрав свыше 124 000 000 просмотров в Интернете.

Вторую статуэтку ANNA ASTI принёс лучший альбом — «Феникс». Популярный лонгплей, состоящий из сплошных суперхитов — фита с Филиппом Киркоровым «Хобби», а также песен «Повело», «Сорри», «Затмила», «Феникс», «По барам» и других, затронул струны души каждого и не пролетел мимо плейлистов миллионов поклонников актуальной музыки.

Дуэт Лолиты и Косты Лакосты получил Золотую Сирену в номинации «Лучшая коллаборация» за хит «По-другому», который весь сезон звучал буквально из каждого утюга.

Прорывом года был признан LYRIQ, который совсем недавно растопил сердца слушателей «Нового Радио» live-выступлением в проекте «Живая среда», а теперь получил свою первую престижную музыкальную награду. Без статуэтки не остались и модники GAYAZOV$ BROTHER$ — горячий бэнд обогнал не только иномарку, но и всех конкурентов в номинации «Лучший сингл» с песней «Малиновая лада».

Лучшим продюсером признали Velvet Music. Глава рекорд-лейбла Алёна Михайлова забрала уже третью по счёту награду «Новое Радио Awards».

Победителей в главных номинациях объявил генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов — лучшим артистом стал Дима Билан, лучшей артисткой — Мари Краймбрери и лучшей группой — Filatov & Karas.

Кроме того, определился обладатель особого приза «За вклад в развитие музыки». Награду получил народный артист России Игорь Матвиенко — знаменитый композитор и продюсер, вознёсший на музыкальный Олимп целую плеяду звёзд.