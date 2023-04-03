«Эффект вакуумного взрыва»: чем уникальны огнеметные системы «Солнцепек» и зачем они в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-десантные войска впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», их применят в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны. Чем отличаются такие системы и почему их передали в десантные войска, «Вечерней Москве» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Как отметил эксперт, подобные системы уже используются в ходе украинского конфликта.

— «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, которая находится на вооружении войск РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты — прим. «ВМ»). Это дальнейшее развитие предыдущей огнеметной системы «Буратино». Системы «Солнцепек» уже применялись в СВО, в том числе в прошлом году, — пояснил Дандыкин.

По его словам, отличительной особенностью систем «Солнцепек» являются термобарические снаряды. Они создают эффект вакуумного взрыва при температуре в три тысячи градусов. При ударе по укрепрайонам вместе с объектом «Солнцепек» уничтожает противника, который в нем находится.

Передача таких систем десантным войскам даст им больше возможностей, подчеркнул специалист.

— Сейчас десант воюет не в привычном для себя статусе. Это элитные войска, но сейчас они выполняют задачи пехоты. Это не захват плацдармов, не высадка парашютным способом с самолетов и т. д. В последнее время десант укрепляют: в таких войсках появились и танки, и артиллерия довольно большого калибра. Теперь появились и системы «Солнцепек». Безусловно, этой системы очень опасаются боевики киевского режима, и боевая мощь наших десантников на этом направлении увеличивается, — заметил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что главным назначением «Солнцепека» является именно прорыв хорошо укрепленной обороны.

— У снарядов «Солнцепека» довольно большие калибр и масса, они могут наносить удары на несколько километров. При этом у Украины подобных систем нет: «Солнцепек» — российская постсоветская разработка, — заключил специалист.