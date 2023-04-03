Сергей Собянин: С запуском новых диаметров пассажиры смогут экономить на проезде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество пересадочных станций с Московских центральных диаметров (МЦД) на Московское центральное кольцо (МЦК) увеличится до девяти. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас перейти с МЦД на МЦК можно на четырех станциях: «Окружная» и «Тестовская» на линии D1, «Стрешнево» и «Новохохловская» — на линии D2, — рассказал он.

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Уже в этом году будут открыты третья и четвертая линии диаметров, на которых появятся пересадочные станции. Так, на МЦД-3 будет пересадка со станций «Андроновка» и «Лихоборы».

С МЦД-4 можно будет пересесть на станциях «Кутузовская», «Тестовская» и «Нижегородская». С запуском новых диаметров у пассажиров появятся не только удобные маршруты и варианты пересадок, но и возможность экономить.

Кроме того, уже сейчас пассажиры действующих МЦД-1 и МЦД-2 экономят до 50 процентов в поездках по Москве и до 75 процентов — по Подмосковью, написал Собянин в Telegram-канале.

После открытия новых МЦД-3 и МЦД-4, а также ряда линий метро, вырастет количество пересадок на станции БКЛ. С МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково».

В свою очередь с МЦД-4 будет доступна пересадка на шесть станций БКЛ: «Савеловская», «Аминьевская», «Тестовская», «Рижская», «Марьина Роща» и «Нижегородская».