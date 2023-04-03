Названы три знака зодиака, представители которых встретят свою любовь в апреле

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Середина весны для некоторых знаков зодиака станет по-настоящему светлым периодом. В сфере личных отношений будут положительные перемены, которые принесут много счастья. Апрель подготовил хорошие новости для трех знаков зодиака, рассказала «Вечерней Москве» биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Телец

В начале месяца вам покажется, что все попытки выстроить доверительные отношения обречены. Но не стоит расстраиваться и заранее записывать себя в ряды вечных одиночек. Звезды рекомендуют не спешить и не принимать резких решений до 10 апреля. С этого числа для Тельцов начнется более благоприятный период в любовных делах. Словно сама судьба подтолкнет вас посещать различные мероприятия, выставки, конференции, где вы познакомитесь с интересными людьми. Кто-то из них вам понравится особенно, и это будет взаимно. Не исключено, что все произойдет в другом городе. Не бойтесь начать с милых переписок и звонков — для зарождения крепких отношений это хорошая почва. Вы будете узнавать друг друга лучше и находить общие интересы.

Звезды рекомендуют не торопить события и до конца весны «плыть по течению». Назначайте свидания, гуляйте вместе на природе, обменивайтесь подарками. К более серьезным шагам стоит приступать не раньше начала лета.

Стрелец

Если вам уже давно хочется что-то изменить во внешности — сейчас самое время. Интуиция не зря подсказывает вам, что пора освежиться. А звезды добавляют, что изменения у Стрельцов от этого произойдут еще и внутренние. Причем не важно, что вы планировали сделать — стрижку, окрашивание, брови, кардинальную смену имиджа или питания. Благодаря новому образу вы полюбите себя сильнее, из-за чего поднимется самооценка. Положительная энергетика от вас начнет привлекать интересных людей, которые будут словно очарованы вами.

Особенно интересным апрель выдастся у Стрельцов, рожденных с 24 по 28 ноября и с 10 по 15 декабря. Вы встретите приятного человека во время своих изменений. Например, вам может понравиться ваш мастер по окрашиванию или познакомитесь с интересным человеком в спортзале. В результате у вас появится как минимум один общий интерес. Не бойтесь сходить с ним на свидание или прогулку. Вы приятно проведете время и лучше узнаете друг друга. Звезды подсказывают, что из этого могут получиться длительные отношения на полном доверии.

Козерог

В апреле у вас значительно повышаются шансы на встречу своего человека. Спокойный, «приземленный» Козерог познакомится с представителем огненной стихии, который сможет «подогреть» его чувства. Заметные изменения в любовной сфере коснутся рожденных 23–27 декабря и 6–12 января. Особенно это благоприятно для тех, кто уже давно присматривается друг к другу, но никак не отважится сделать первый шаг.

Ваши отношения начнутся стремительно и горячо, словно в захватывающем фильме. Насладитесь этим состоянием и свободой. Не бойтесь штампов, что такие отношения могут быстро потухнуть. Звезды подсказывают, что это не про вашу историю. Яркий роман Козерога и огненного знака зодиака имеет долгую перспективу с большим шансом на официальное закрепление отношений. Огонь, который загорится в этом апреле, еще не один год будет согревать ваши сердца.