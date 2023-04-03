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Аналитик Юшков назвал неожиданным решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+

Полина Пашкина
Экономика
Аналитик Юшков назвал неожиданным решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
Фото: shutterstock

Решение о сокращении добычи нефти несколькими странами ОПЕК+, включая Россию, является довольно неожиданным. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— С одной стороны, это показывает, что общего консенсуса в ОПЕК+ по этому вопросу нет. А с другой стороны, решения о сокращении объема производства принимают именно те страны, которые реально квоты выполняют, — сказал специалист.

Аналитик выразил мнение, что данное решение существенно повлияет на мировой рынок нефти. Следует ожидать «эмоциональной реакции рынка» в виде всплеска роста цен на нефть, добавил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время ОПЕК+ компенсирует для рынка меры, толкающие цены на нефть вниз. Именно в связи с этим страны-участницы и проводят добровольное сокращение добычи топлива, цитирует Юшкова «Лента.ру».

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

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