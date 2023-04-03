Россияне с мая смогут въезжать в Японию без ограничений

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Власти Японии объявили о решении отменить все действующие в рамках профилактики распространения коронавируса ограничения на въезд в страну с 8 мая. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в посольстве Японии в Москве.

— Снятие ограничений на въезд касается и российских туристов. Результат ПЦР-теста не нужен будет, — передает сообщение ТАСС.

Уточняется, что сейчас для посещения страны необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19. В случае его отсутствия туристам для пересечения границы необходима справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в Японию.

Все остальные требования и ограничения ко въезду, включая карантин, японское правительство отменило в прошлом году.

Корреспондент «Вечерней Москвы» составила список мест в Японии, которые необходимо посетить российским туристам. Это знаковые достопримечательности, которые никого не оставят равнодушными.