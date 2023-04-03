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КГБ Белоруссии пригрозил казнью фигурантам дела об атаке на самолет А-50

Евгений Белоусов
В мире
КГБ Белоруссии пригрозил казнью фигурантам дела об атаке на самолет А-50
Фото: shutterstock

Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 может грозить смертная казнь. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе КГБ Белоруссии.

Уточняется, что сейчас фигурантам предъявили обвинения по статье «Акт терроризма, совершенный организованной группой». Согласно белорусскому законодательству, наказание по этой статье предусматривает смертную казнь, передает телеканал ОНТ.

О задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, в начале марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Тогда же в Белоруссии показали видео с исправным российским самолетом ДРЛО А-50. На видеозаписи белорусского Минобороны можно увидеть, что базирующийся на аэродроме Мачулищи под Минском самолет А-50 не имеет каких-либо повреждений. Ранее в белорусских и российских СМИ появились сообщения о якобы повреждении данного воздушного судна.

В феврале белорусский лидер заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.

Белоруссия Смертная казнь КГБ
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