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Слушания о подготовке молодежи к военной службе проведут в Общественной палате РФ

Полина Пашкина
Город
Слушания о подготовке молодежи к военной службе проведут в Общественной палате РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Миусская площадь, 7с1 Карта всех событий

В Общественной палате Российской Федерации 5 апреля пройдут общественные слушания «О повышении роли начальной военной подготовки в военно-патриотическом воспитании молодежи и ее подготовке к военной службе».

Участие в мероприятии примут представители Минобороны России, Минпросвещения России, Рособрнадзора, педагогических коллективов общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, научных учреждений в области педагогики, ДОСААФ России и профильные эксперты.

На запланированных слушаниях обсудят вопросы совершенствования начальной военной подготовки в современной военно-политической обстановке.

Организаторами мероприятия выступят Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, Общественный совет при Минобороны России и Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Слушания начнутся в 15:00.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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