«Химки» сообщили об увольнении Гогниева с поста главного тренера

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Спартак Гогниев покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе команды.

— Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач, — сказал Гогниев.

Уточняется, что контракт с Гогниевым был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Ринат Билялетдинов, передает Telegram-канал «Футбольный клуб «Химки».

Лондонский футбольный клуб «Челси» 2 апреля объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Временным тренером назначен Бруно Сальтор.

Кроме того, немецкий ФК «Бавария» объявил об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера и назначении Томаса Тухеля на эту должность.

Решение было принято генеральным директором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером.