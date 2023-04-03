Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Химки» сообщили об увольнении Гогниева с поста главного тренера

Евгений Белоусов
Спорт
«Химки» сообщили об увольнении Гогниева с поста главного тренера
Фото: РИА Новости

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе команды.

— Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач, — сказал Гогниев.

Уточняется, что контракт с Гогниевым был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Ринат Билялетдинов, передает Telegram-канал «Футбольный клуб «Химки».

Лондонский футбольный клуб «Челси» 2 апреля объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Временным тренером назначен Бруно Сальтор.

Кроме того, немецкий ФК «Бавария» объявил об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера и назначении Томаса Тухеля на эту должность.

Решение было принято генеральным директором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером.

РПЛ (Российская премьер-лига) ФК «Химки» Тренеры Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте