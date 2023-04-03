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Легенда Rangers Хедберг раскритиковал НХЛ за отношение к россиянам

Евгений Жуков
Спорт
Легенда Rangers Хедберг раскритиковал НХЛ за отношение к россиянам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шведский экс-хоккеист клубов Winnipeg Jets и New York Rangers Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отношения к российским игрокам.

Спортсмен заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в рамках лиги. В ответ на запрос Хедбергу сказали, что в организации «наблюдают за ситуацией».

— Ничего больше. И что он может ответить? Они вообще ничего не сделали, что действительно чертовски расстраивает, — рассказал экс-хоккеист.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги, передает Expressen.

Международная федерация хоккея с шайбой 22 марта продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года международная федерация приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира по хоккею. Кроме того, РФ потеряла право проведения молодежного и взрослого мировых первенств в 2023 году.

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