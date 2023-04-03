WP: Запад допускает причастность Польши и Украины к подрывам «Северных потоков»

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Официальные лица США и ряда стран ЕС допускают, что к подрыву «Северных потоков» причастны Польша и Украина. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила газета The Washington Post.

— Лидеры усматривают мало пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и найти неудобный ответ... Даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине, — говорится в публикации.

Неназванный европейский чиновник заявил изданию, что все чаще среди политиков Европы и США слышны версии о причастности Варшавы и Киева к взрывам. Однако на Западе тему «Северных потоков» стараются поднимать как можно реже, опасаясь затронуть неудобную правду, передает газета.

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, которые расследуют инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.