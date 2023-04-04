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Fox News: Трансгендерная идеология и политизация приводят армию США к упадку

Юлия Курганова
В мире
Fox News: Трансгендерная идеология и политизация приводят армию США к упадку
Фото: shutterstock

Трансгендерная и расовая идеология администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена и политизация армии приводят американские вооруженные силы к упадку. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.

— Согласно новому отчету, способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, которые заинтересованы в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий, — сказал он.

Он отметил, что, согласно отчету независимой группы исследования состояния ВС Соединенных Штатов и их боеготовности, в 2022 году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году прогнозируется недобор в 50 процентов. Также доверие граждан к ВС сильно снизилось.

По словам ведущего, снижение этих показателей произошло из-за чрезмерной политизации военного руководства и усиливающейся практики воукизма, то есть поддержки цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам Уолтца, в упадке американской армии виновата администрация президента и ее политика, приводящая к ослаблению этических норм.

Американские власти планируют увеличить расходы на армию после победы России над киевским режимом. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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