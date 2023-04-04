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Найденную при реставрации императорскую корону передали в музей истории МГУ

Лейла Алиева
Город
Найденную при реставрации императорскую корону передали в музей истории МГУ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гипсовую императорскую корону, которую нашли во время реставрации старого здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова на Моховой улице, передали в музей истории университета. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Фрагмент царского герба специалисты нашли в полу центрального актового зала старого здания Московского университета. Это случилось в 2000-х годах, когда здесь проходили комплексные работы по реставрации, — рассказал он.

Найденную при реставрации императорскую корону передали в музей истории МГУ Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ранее корона украшала фронтон здания, однако в советский период ее заменили на орден Ленина и убрали под пол одного из помещений. Сейчас старинную деталь передали в музей истории МГУ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Столичные археологи проводят раскопки в среднем на 600 площадках в год. В 2022 году специалисты нашли около 250 тысяч предметов, а за последние 12 лет — почти 90 тысяч археологических артефактов.

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