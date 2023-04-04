Yahoo News: Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные

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Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинений в отношении бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источник.

— Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, — рассказал источник.

Причиной для такой меры послужило то, что Трамп якобы пытался скрыть другие свои преступления. Теперь экс-президенту может грозить до четырех лет лишения свободы, однако, по мнению источника, такой вариант маловероятен, передает YN.

30 марта прокуратура обвинила Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам мошенничества в бизнесе.

Адвокат Трампа Джо Такопина 31 марта заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. По мнению юриста, вероятность признания вины его клиентом близится к нулю.

Большое жюри присяжных в США ранее проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. В суде слушалось дело против бывшего президента, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщине якобы заплатили большую сумму за молчание о предполагаемых отношениях с политиком.