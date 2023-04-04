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Приметы и советы

Аршавин воссоединился с Барановской по случаю дня рождения дочери

Никита Худяков
Общество
Аршавин воссоединился с Барановской по случаю дня рождения дочери
Фото: Youtube / Nobel

Телеведущая Юлия Барановская в день рождения дочери в своих социальных сетях показала, как прошли посиделки в честь праздника. Она поделилась видео, на которое попал отец именинницы и бывший муж телеведущей Андрей Аршавин.

Бывший футболист не пропустил 15-летие дочери Яны и сел за один стол со всеми приглашенными, правда держался подальше от Барановской. Младший сын пары, 10-летний Арсений, тянулся к отцу, хотя тот его не воспитывал.

Напомним, что Барановская и Аршавин жили в браке почти десять лет. У них трое детей, а самый младший родился в 2013 году, когда звездная пара уже распалась. Футболист бросил беременную телеведущую по телефону.

В прошлом году Аршавин заявил, что хотел бы, чтобы его сын Арсений играл в школе санкт-петербургского «Зенита», однако ребенку уже «промыли мозги в «Спартаке». Отец и сын на данный момент живут в разных городах. Бывший футболист заявил, что в любом случае не стал бы тренировать Арсения.

Барановская предпочитает не рассказывать о личной жизни. Однако при этом не скрывает, что хотела бы завести еще одного ребенка.

Андрей Аршавин Дети Юлия Барановская
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