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Более 10 миллионов предварительных диагнозов поставили московские врачи при помощи ИИ

Лейла Алиева
Город
Более 10 миллионов предварительных диагнозов поставили московские врачи при помощи ИИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более миллиона предварительных диагнозов поставили столичные врачи при помощи умного помощника «ТОП-3» с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 4 апреля.

— С помощью умного помощника терапевты и врачи общей практики уже поставили более 10 миллионов предварительных диагнозов, из них с начала этого года — более миллиона. Разумеется, финальное решение всегда остается за врачом, но система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) выступает надежным помощником, — рассказала она.

Кроме того, цифровой сервис интегрировали в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, искусственный интеллект позволил сократить в 10 раз время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза.

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