Депутат Останина назвала два способа повысить рождаемость в России

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России не хватает законов, которые могли бы по-настоящему способствовать повышению рождаемости. Об этом рассказала председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, необходим закон о социальном жилье для молодых семей. Это увеличило бы число браков и рождение детей. Еще один закон, который стоит принять — о первом рабочем месте с высокой зарплатой для выпускников вузов. Когда эти законы будут приняты, молодые люди получат стабильность, уверенность в завтрашнем дне и смогут задуматься о рождении детей, передает НСН.

Правительство России обсуждает новые меры поддержки рождаемости. Они предполагают помощь студенческим семьям, работающим родителям, а также стимулирование снижения числа абортов, передает Nation news.

Портал NewsNN подготовил рейтинг городов-миллионников России по показателям демографии — рождаемости и смертности, а также миграции населения. По числу баллов, полученных мегаполисами России за 2021 год, первое место в рейтинге досталось Москве.