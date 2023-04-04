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Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов про свое отношение к СВО

Лейла Алиева
Общество
Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов про свое отношение к СВО
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Украинские журналисты заметили певца Валерия Меладзе на горнолыжном курорте Куршевель во Франции и под предлогом сделать совместный снимок спросили его мнение о спецоперации.

На вопросы представителей СМИ артист отказался отвечать на камеру, однако провокаторы не стали ее убирать. Тогда за супруга вступилась Альбина Джанабаева и силой заставила прекратить съемки, передает StarHit.

Во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста и его супруги певицы Альбины Джанабаевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов.

29 марта в Генеральную прокуратуру РФ направили обращение с требованием проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования украинской армии.

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