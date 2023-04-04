Андрей Бочкарев: Инвестор построит детский сад в Мневниковской пойме

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В составе крупного жилого комплекса, строящегося на территории Мневниковской поймы, возведут детский сад на 200 мест. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе жилого комплекса будет построен детский сад на 200 мест. В нем смогут обучаться дети от трех до семи лет. Здесь будут оборудованы групповые ячейки с раздевалкой, групповой, спальней и буфетом, — сказал он.

По словам заммэра, в детском саду для полноценного развития предусмотрены физкультурный, спортивный и музыкальный залы, а также кабинет логопеда.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что на прилегающей территории будет создано многофункциональное и комфортное пространство. Специалисты установят теневые навесы, сделают пешеходные дорожки и тротуары. Кроме того, будут высажены зеленые насаждения.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на севере столицы в этом году планируется построить ряд социальных объектов, в частности детские сады, школы и поликлиники.