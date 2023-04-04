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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Никита Худяков

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Евро на открытых торгах превысил 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 4 апреля.

К 10:51 по московскому времени евро вырос на 1,08 рубля — до 87,01 рубля. Доллар — на 81 копейку, до 79,55 рубля, юань — на 14 копеек, до 11,57 рубля, следует из данных биржи.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

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