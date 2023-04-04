По 31 из всех 35 трамвайных маршрутов столицы ходят современные низкопольные трамваи

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Почти на 90 процентах маршрутов столицы работают современные низкопольные трамваи. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— До 2025 года планируем закупить еще 150 вагонов последнего поколения. В Москве будут ходить трамваи только с полностью низким полом. Они удобные для всех: особенно для маломобильных и пожилых людей, а также пассажиров с детьми, — рассказал он.

За последние шесть лет в столицу завезли более 500 российских вагонов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В этом году в столицу поступит еще 50 новых трамваев, и обновление трамвайного парка будет завершено на 100 процентов.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок «умной» системой управления. По словам Ликсутова, благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки «умной» системой управления до конца 2025 года.