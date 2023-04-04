Пьяный мужчина угнал машину с заправки на западе Москвы, оставленную без присмотра

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Крылатские Холмы Карта всех событий

На западе столицы злоумышленник угнал автомобиль, оставленный без присмотра на АЗС. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России городу Владимир Васенин во вторник, 4 апреля.

По его словам, преступление произошло на заправке на улице Крылатские холмы. Преступник увидел, что хозяин машины отправился к кассе, оставив ключ в замке зажигания. Пьяный мужчина воспользовался моментом, сел в автомобиль и уехал. По дороге он не справился с управлением и врезался в припаркованную на Осенней улице иномарку, после чего скрылся с места ДТП. Суммарный ущерб от его действий составил около 500 тысяч рублей.

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Вскоре сотрудники полиции задержали 26-летнего подозреваемого. По его словам, на угнанной машине он собирался уехать из Москвы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также административные протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Другой автомобиль в столице угнали с подземной парковки. Двое злоумышленников незаконно завладели иномаркой за 12 миллионов рублей, которая досталась топ-менеджеру крупной IT-фирмы в наследство от отца.