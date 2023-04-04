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Мужчина, обстрелявший инспекторов АДИ, предстанет пред судом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, обстрелявший инспекторов АДИ, предстанет пред судом в Подмосковье
Фото: shutterstock
Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Загорье Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Подмосковья, который открыл огонь по представителям административно-территориальной инспекции (АДИ). Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 4 апреля.

По ее словам, мужчину обвиняют по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществляем ими служебного долга, совершенное общеопасным способом» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

— Дело передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля 2022 года в деревне Загорье Солнечногорского городского округа. Сотрудники административно-территориальной инспекции прибыли в селение, чтобы демонтировать незаконно установленный мужчиной шлагбаум. Однако местный житель оказался этим недоволен и открыл по представителям инспекции огонь из ружья. Несколько выстрелов угодили в автомобиль потерпевших, но никто из них не пострадал, сотрудникам удалось скрыться.

Злоумышленника задержали, после чего суд арестовал фигуранта.

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