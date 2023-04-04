Путин заявил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3–5 процентов

Фото: Администрация президента РФ

Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3–5 процентов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш».

— За предыдущие месяцы, окончание года, у нас в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону, — сказал президент.

Глава государства отметил, что в текущем году реальная заработная плата должна увеличиться на 3–5 процентов, а реальные доходы населения — на 2–3 процента. По словам российского лидера, необходимо, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям, передает РИА Новости.

Рабочая поездка президента России в Тулу началась 4 апреля. Путин посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве оборудования для строительства, содержания и обновления железнодорожных путей, тяжелой путевой техники. В ходе поездки глава государства проведет заседание президиума Госсовета, которое пройдет в режиме видеосвязи. Его основной темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.