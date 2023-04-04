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СМИ: За сбор краснокнижных грибов и растений россиян будут лишать свободы на срок до девяти лет

Никита Худяков
Общество
СМИ: За сбор краснокнижных грибов и растений россиян будут лишать свободы на срок до девяти лет
Фото: Pixabay

Госдума на заседании приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных грибов и растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Интерфакс.

— Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ... Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, соавтор принятого закона Павел Крашенинников отметил, что к уголовной ответственности за повреждение, сбор, уничтожение, оборот и добычу ценных грибов и растений можно будет привлечь только при совершении преступления с прямым умыслом. По его словам, в данный момент эффективность защиты краснокнижных растений и грибов является недостаточной.

В Москве недавно стартовала операция «Первоцвет». Экологические инспекторы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицией проводят рейды по выявлению незаконной продажи редких растений.

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