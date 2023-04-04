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Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Лейла Алиева
В мире
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Фото: Pixabay

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

В конце июня прошлого года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс после того, как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.

Граждане Финляндии опасаются, что после вступления в Североатлантический альянс страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что Соединенные Штаты будут эксплуатировать ее для отстаивания своих интересов против РФ. Об этом сообщил глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш.

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