Московские старшеклассники отправятся в Большую арктическую экспедицию

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

В состав участников Большой арктической экспедиции вошли 14 старшеклассников московских школ. Они будут работать в команде путешественника, директора «Лаборатории путешествий» ДОНМ Матвея Шпаро.

Заместитель руководителя ДОНМ Антон Молев в ходе торжественного мероприятия поприветствовал ребят, которые скоро отправятся покорять Арктику. Он отметил, что науку, образование и весь мир двигают вперед люди, готовые выйти за рамки обыденности и приложить усилия к исполнению своей мечты.

Школьники прошли отбор в отряды «Первооткрыватели» и «Арктическая наука». Также все претенденты вступили в российское движение детей и молодежи «Движение первых» и успешно написали «Арктический диктант». Решающим этапом процедуры отбора стали учебно-тренировочные сборы.

Гостям мероприятия показали премьеру — документальный фильм «Большая арктическая экспедиция» о ребятах, которые покорили самую северную точку Евразии, мыс Челюскин, в мае 2022 года.

Руководитель PR-службы ДОНМ Наталья Цымбаленко, которая выступила продюсером картины, рассказала, что кино получилось «очень живым». Фильм позволил зрителям увидеть Арктику глазами участников предыдущей экспедиции.

Большая арктическая экспедиция стартует 12 апреля. Лыжный отряд под руководством Матвея Шпаро совершит поход 1-й категории сложности по северному побережью полуострова Таймыр от острова Большой до Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова на мысе Челюскин. Участники научного экспедиционного отряда будут работать непосредственно на станции и проверять научные гипотезы, сформулированные во время подготовительного этапа.

В 2022 году школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии.