Синоптик Шувалов заявил, что серьезных холодов в Москве больше не будет

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Серьезные холода больше не придут в московский регион. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт считает, что на этой неделе в регионе установится теплая весенняя погода. Однако в ночное время еще могут фиксироваться отрицательные температуры. Днем же столбики термометров будут стабильно подниматься выше отметки в 10 градусов.

Шувалов также отметил, что европейскую часть России будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что в свою очередь гарантирует «обилие солнечного света и отсутствие осадков». Метеоролог добавил, что зелень начнет расцветать к концу недели, передает «360».

Также Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице на этой неделе прогнозируется выпадение осадков. Однако, по его словам, нельзя полностью исключить вероятность возвращения снега.

3 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года. К 13:00 на главной метеостанции города ВДНХ температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градуса.